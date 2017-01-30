Европа встречает Грузию
Виктория Нуланд и Георгий Маргвелашвили обсудили перспективы углубления отношений Грузии и США
Президент Грузии встретился с председателем комитета внешних связей Европарламента Эльмаром Броком
Один из двух автомобилей Maserati был выигран в казино «Шангри Ла Тбилиси»
Гиоргий Чумбуридзе: изменение валютного курса оказало влияние на покупки через интернет
Медицинский туризм - апдейт мирового потребительского рынка 2014/2015
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев просит Обаму активнее помочь Украине
Рейтинг президента Владимира Путина начал снижаться
Абхазы обвиняют Тбилиси во лжи по поводу их участия в выставке Fiera del Levante
В Цхинвали освободили шестерых жителей грузинских сел
Александр Анкваб: Мы получили полную поддержку от Владимира Путина
В результате драки в ресторане «Картли» задержано 10 человек
В Грузии в приморском районе Уреки оштрафовали гражданина Азербайджана
МВД Грузии предотвратило террористический акт
Командно-штабными учениями «Реагирование-2013» Армения доказывает, что готова реагировать на все вызовы
В Дагестане уничтожен специалист по подрывному делу
В Грузии отмечают 95-ую годовщину со дня советской оккупации
500 тысяч жителей Грузии стали жертвами советского режима
Заявление от Нуну Бендукидзе, сестры Кахи Бендукидзе
Ищите врача, хотите подтвердить диагноз?
Неожиданный результат второго полуфинала "Евровидения"
Евровидение: Овации Украине, аплодисменты армян азербайджанской певице
Трансляция финала чемпионата мира по футболу на огромном уличном экране казино «Шангри Ла»
Грузинские дзюдоисты выиграли чемпионат мира